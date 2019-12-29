Тоттенхэм в гостях играл против Норвича и дважды отыгрывался по ходу встречи.
Норвич - Тоттенхэм, Getty Images
29 декабря 2019, 00:35
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Норвич на своем поле принимал Тоттенхэм.
По ходу встречи "шпоры" дважды отыгрывались, а в конце не сумели дожать коллектив Даниэля Фарке, а игра завершилась ничьей.
Обзор матча:
Норвич – Тоттенхэм 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 (в свои ворота) — Эриксен, 55, Кейн, 83 (с пенальти).
Норвич: Крул — Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Льюис — Тетти (Кэнтуэлл, 86), Вранчич (Трибулл, 75) - Буэндиа, Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес - Пукки.
Тоттенхэм: Гассанига — Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46) — Орье, Эриксен, Ндомбеле, Сессеньон - Алли, Ло Чельсо (Ламела, 74) — Кейн.
Предупреждения: Вранчич, Льюис, Крул — Лукас Моура.