Англия

Норвич — Тоттенхэм 2:2 Видео голов и обзор матча

Тоттенхэм в гостях играл против Норвича и дважды отыгрывался по ходу встречи.

Норвич - Тоттенхэм, Getty Images

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Норвич на своем поле принимал Тоттенхэм. По ходу встречи "шпоры" дважды отыгрывались, а в конце не сумели дожать коллектив Даниэля Фарке, а игра завершилась ничьей. Обзор матча: Норвич – Тоттенхэм 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 (в свои ворота) — Эриксен, 55, Кейн, 83 (с пенальти). Норвич: Крул — Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Льюис — Тетти (Кэнтуэлл, 86), Вранчич (Трибулл, 75) - Буэндиа, Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес - Пукки. Тоттенхэм: Гассанига — Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46) — Орье, Эриксен, Ндомбеле, Сессеньон - Алли, Ло Чельсо (Ламела, 74) — Кейн. Предупреждения: Вранчич, Льюис, Крул — Лукас Моура.