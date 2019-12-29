Англия

Главный тренер Рейнджерс поделился мнением о принципиальных соперниках Ливерпуля.

Стивен Джеррад накануне матча Рейнджерс — Селтик сравнил дерби Старой Фирмы с матчами Ливерпуля против МЮ и Эвертона.

"Я полагаю, что у этих матчей много общего, но Ливерпуль против Манчестер Юнайтед — это необязательно дерби. Мне кажется, соперничество происходит из-за успеха, но МЮ больше не на вершине.

Матчи между Ливерпулем и Эвертоном больше похожи на дерби Рейнджерс — Селтик по уровню горечи и ненависти между фанатами", — приводит слова Джеррард Liverpool Echo.

Напомним, ранее стало известно, что Стивен Джеррард продлит контракт с Рейнджерс.