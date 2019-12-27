Главный тренер шотландской команды прокомментировал переход нападающего.
СТИВВЕН ДЖЕРРАРД, ФОТО GETTY IMAGES
27 декабря 2019, 09:24
Оливье Жиру связывали с переходом в шотландскую лигу, где им интересуется Рейнджерс, однако Стивен Джеррард отрицает это.
"Мы на связи с некоторыми хорошими игроками. Интерес к Жиру? Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Если кто-то что-то знает, дайте им мой номер.
Я впервые слышу об этом. Хотя, это хороший игрок", — приводит слова Стивена Джеррарда Sky Sports.
Другим претендентом на Оливье Жиру называют Лион, которому не помешают опытные игроки в плей-офф Лиги чемпионов.