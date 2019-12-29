Англия

Финский нападающий поделился впечатлениями от встречи со "шпорами".

Норвич упустил победу над Тоттенхэмом на своем поле, дважды ведя в счете по ходу поединка. Теему Пукки приятно, что удалось набрать балл, но он расстроен тем, что не вышло победить.

"Всегда приятно набрать хотя бы очко против топ-клубов. Но по ходу матча мы вели в счете, так что расстроены тем, что не смогли извлечь из этого матча больше.

В последнее время мы хорошо играли, но не достигали необходимых результатов. Для нас было важно добыть ничью", – приводит слова Пукки BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Норвич — Тоттенхэм.