Англия

Наставник "синих" рассказал о предстоящем противостоянии с бразильцем.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал переход защитника Давида Луиса в Арсенал накануне встречи команд в АПЛ.

"Не хочу, чтобы участие Давида Луиса в матче становилось личным вопросом, так как я уважаю его и выступал вместе с ним.

Если посмотреть на наших защитников и прогресс Томори, то его уход стал большим плюсом для нас. Это было его решение, и таких решений будет еще много.

Желаю Луису всего хорошего. Он был частью команды, с которой я выиграл Лигу чемпионов, и в финале он играл с травмой. Я всегда буду уважать его за это", – рассказал Лампард в комментарии Sky Sports.

Матч Арсенал – Челси в 20-м туре АПЛ состоится на Эмирейтс в воскресенье, 29 декабря, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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