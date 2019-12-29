Англия

Наставник Ливерпуля высказался о вингере Вулверхэмптона Адама Траоре.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о фланговом полузащитнике Вулверхэмптона Адама Траоре, который в текущем сезоне стал лидером своей команды.

"В Мидлсбро он был исключительным футболистом, но кто-то должен был дать ему правильные установки. Он обладает очень большим талантом. Адама все еще очень молод, и теперь он нашел свою игру".

"На большом пространстве против Джейми Варди сложно защищаться, но я считаю, что против Траоре это делать гораздо сложнее, потому что его скорость просто феноменальна", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне Адама Траоре провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Матч Ливерпуль — Вулверхэмптон состоится сегодня, 29 декабря, в 18:30 по киевскому времени.

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