Англия

Защитник МЮ высказался о победе над Бернли.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бернли со счетом 2:0.

Защитник "красных дьяволов" Гарри Магуайр прокомментировал результат этой встречи.

"Возможно, мы могли сыграть лучше во втором тайме, но для нас это важные три очка. Мы не дали сопернику много шансов, но в некоторых аспектах мы допускали ошибки. В любом случае приятно сыграть на ноль и одержать победу".

"Сегодня мы можем победить кого угодно, но в этом году мы были слишком непоследовательны. В Уотфорде мы проиграли, поэтому было важно добыть эту победу", — сказал Магуайр в интервью BT Sport.

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