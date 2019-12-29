Англия

Испанский коуч высказался о своей отставке из лондонского клуба.

Унаи Эмери был уволен с поста главного тренера Арсенала в ноябре этого года, после чего его должность занял Микель Артета.

Испанский специалист дал интервью, в котором прокомментировал решение руководства "канониров".

"Мое увольнение произошло после того, как мы проиграли Айнтрахту в Лиге Европы, и это была единственная игра, которую мы проиграли. Мы были на грани, и в тот день все разрушилось".

"Было разочарование, потому что мы не смогли достичь того, чего хотели. Я думаю, что мы могли бы все изменить, но я также понимаю, что руководство должно принимать решения и брать на себя ответственность", — рассказал Эмери в интервью BBC.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.