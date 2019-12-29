Англия

Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили дважды под конец матча, что принесло "синим" победу над Арсеналом (2:1).

В центральном матче 20-го тура АПЛ встречались лондонские Арсенал и Челси. Отчетный поединок стал первым домашним для Микеля Артеты во главе "канониров", так что главный тренер был полон энтузиазма подарить болельщикам победу в дебютном матче на родном стадионе. Испанский специалист вновь решил оставить на скамейке запасных Николя Пепе, выпустив в основе Рисса Нельсона, а тот не подвел, регулярно оставляя не у дел Эмерсона, из-за чего Фрэнк Лэмпард был вынужден заменить защитника еще в первом тайме.

Кроме Нельсона, и другие игроки Арсенала были очень активны в дебюте встречи, переигрывая соперника практически на каждом участке поля. Хозяева заработали несколько стандартов в начале матча, что могло помочь команде забить, сперва не получалось, но затем один из угловых все же принес свои плоды. Чеймберс выиграл позиционную борьбу после подачи с угла поля и скинул мяч Обамеянгу, а тот пробил мимо Аррисабалаги – 1:0. После забитого гола Арсенал продолжил атаковать, и мог удвоить преимущество уже через несколько минут. Обамеянг скинул мяч Ляказетту, который уже занес ногу для удара по воротам, но Канте спас свою команду, в последний момент опередив соотечественника.

Далее подопечные Артеты продолжали контролировать ход игры, но были уже не так опасны в последней трети поля, в основном, владея мячом в центральной зоне. Со временем хозяева отдали инициативу сопернику, который перебрался на чужую половину поля. Вышедший на замену Жоржиньо должен был помочь команде в организации атак на ворота Лено, однако "синим" не удавалось оказывать серьезное давления на владения соперника. В одном из эпизодов забить мог Зума после розыгрыша углового, но Курту не удалось как следует попасть по мячу. Хозяева ответили на это острым выпадом, завершившимся плотным ударом Обамеянга, но выстрелу габонца немного не хватило точности – мяч попал в сетку с внешней стороны. В оставшееся до перерыва время мячом больше владел Челси, но гостям так и не удалось создать ни одного опасного момента. Таким образом, первый тайм завершился при минимальном преимуществе "канониров".

После возобновления игры "пенсионеры" снова забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Хозяевам оставалось надеяться лишь на контратаки, которые, впрочем, "канонирам" не удавались. Гости атаковали большими силами, но это не приносило команде никаких дивидендов, команде Лэмпарда не удавалось вскрыть оборону соперника. Затем темп игры и вовсе упал в связи с повреждениями Мустафи и Рюдигера, которым продолжительное время оказывали медицинскую помощь. После этого Челси снова активно пошел вперед и мог забивать после того, как Абрахам пробил по воротам после паса Лэмпти, но удар Тэмми был заблокирован Давидом Луисом.

"Синие" продолжали проводить много времени с мячом на чужой половине поля, но это не приносило никакой пользы. В одном из эпизодов Уиллок едва не закрыл матч, пробив с разворота из выгодной позиции, но удару Джо совсем немного не хватило точности. А немного позднее гости таки добились своего, воплотив игровое преимущество в забитый гол. На 83-й минуте Лено допустил грубейшую ошибку на выходе, благодаря чему Жоржиньо лишь оставалось не промахнуться по пустым воротам — 1:1.

После пропущенного гола "канониры" пошли вперед большими силами, что через несколько минут сыграло на руку подопечным Лэмпарда. Гости убежали в контратаку, в завершении которой Абрахам получил пас от Виллиана и легко разобрался с Мустафи и Лено — 1:2. До окончания встречи Арсенал отчаянно пытался спастись, но ему ни разу не удалось потревожить Аррисабалагу. "Пенсионеры", напротив, выглядели увереннее соперника, спокойно доведя матч до логического завершения. Как итог, Челси одержал победу в матче, в котором у него многое не получалось, а хозяева не набрали ни одного очка, продолжив оставаться во второй половине турнирной таблице. Назначение Артеты пока не приносит команде ничего хорошего.

В 21-м туре Арсенал ожидает еще один принципиальный поединок – матч против Манчестер Юнайтед, а Челси сыграет с Брайтоном.

Арсенал — Челси 1:2

Голы: Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс (Мустафи, 23), Давид Луис, Сака — Гендузи, Торрейра — Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг — Ляказетт

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Зума, Томори (Лэмпти, 59) — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон (Жоржиньо, 34) — Виллиан, Маунт — Абрахам

Предупреждения: Гендузи, Давид Луис, Торрейра, Ляказетт, Мэйтленд-Найлз — Маунт, Канте, Рюдигер, Жоржиньо