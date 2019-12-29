Англия

"Синие" на выезде одолели "канониров" в матче чемпионата Англии.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле принимал Челси.

На 13-й минуте игры "канониры" вышли вперед усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга. До 82-й минуты счет был в пользу Арсенала, однако затем "синие" забили на 83-й и 87-й минутах и вырвали победу.

Таким образом, Челси впервые в текущем сезоне в АПЛ победил, когда пропустил первым в свои ворота.

В то же время Арсенал проиграл домашний матч Премьер-лиги, в котором уходил лидером на перерыв, впервые с декабря 2010 года (63 победы и 5 ничьих).

В активе Челси 35 очков после 20 туров АПЛ и четвертая строчка в турнирной таблице.

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