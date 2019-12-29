Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 20-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Вулверхэмптоном.

Во втором матче игрового дня в АПЛ лидер чемпионата Ливерпуль принимал неуступчивый Вулверхэмптон, который в предыдущем туре сделал подарок "красным", обыграв Манчестер Сити. Главный тренер хозяев решил не прибегать к ротации состава, выпустив с первых минут основу, показав, что не собирается терять очки. А вот его визави Нуну Эшпириту Санту выставил на матч экспериментальный состав, решив пожертвовать результатом в поединке против фаворита.

Хозяева активно начали отчетный поединок и могли забить быстрый гол после того, как Александер-Арнольд выложил мяч под удар Салаху, но египтянин не попал по воротам с близкого расстояния. Затем гости на некоторое время забрали мяч под свой контроль, но не продвигались к воротам Алиссона, вовсе не нанося ударов. Через некоторое время мерсисайдцы вернули инициативу и перебрались на чужую половину поля, однако были недостаточно изобретательны у владений Патрисиу. Затем "красные" все же провели активный отрезок с завершающими ударами по воротам, но они не несли угрозы для голкипера соперника.

В одном из эпизодов Мане был близок к тому, чтобы открыть счет, пробив в падении из пределов штрафного, но Беннетт успел броситься под мяч и перевести его на угловой. Через несколько мгновений забить мог Фирмино, но его удару головой не хватило точности. Ливерпульцы отчаянно пытались повести в счете, но им никак не удавалось вскрыть оборону соперника, не помогали забить и стандарты. Однако в концовке первого тайма подопечным Клоппа все же удалось размочить ворота Патрисиу – Лаллана плечом скинул мяч на Мане, а Садио отправил его в сетку. Сперва гол не был засчитан из-за игры рукой, но затем система VAR подсказала, что все было в рамках правил — 1:0. В компенсированное время "волки" совершенно неожиданно сравняли счет и уже успели отпраздновать взятие ворот, но впоследствии гол Нету не был засчитан из-за микроскопического офсайда у Хонни. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Ливерпуля.

После возобновления игры гости стали действовать значительно смелее, сразу же забрав мяч под свой контроль. Но стартовая активность Вулверхэмптона ни к чему не привела, после чего хозяева перехватили инициативу. "Красные" заработали несколько угловых подряд, однако их подачи не помогли удвоить преимущество в счете. Санту решил не затягивать с заменами, рано выпустив на поле Траоре, который должен был добивать своей команде скорости в атаке. Адама активно вошел в игру, но его стараний было недостаточно, для забитого гола. Хозяева периодически отдавали мяч сопернику. а в остальное время держали его у себя, пытаясь забить второй гол, но мяч не шел в ворота Патрисиу.

В середине второй 45-минутки ван Дейк едва не привез гол в свои ворота, позволив Жоте себя обокрасть, Диогу затем мощно пробил в ближний угол, но Алиссон справился с его ударом, переведя мяч на угловой. Чуть позже Санту выпустил своего лучшего бомбардира Хименеса, которого партнеры стали сразу снабжать мячом. В одном из таких эпизодов Рауль вырвался на ударную позицию и пробил по воротам из пределов штрафной, но его удар был накрыт Гомесом.

До окончания матча "волки" пробивали еще несколько раз из выгодных позиций, но их удары постоянно приходились мимо цели. Уже перед финальным свистком Траоре в завершении сольного прохода мог подарить своей команде ничью, но мяч после его мощного удара попал в защитника. Мерсисайдцам удалось удержать победный счет и набрать очередные три очка, завершив календарный год, уверенно лидируя в турнирной таблице.

В 21-м туре Ливерпуль испытает на прочность Шеффилд Юнайтед, а Вулверхэмптон сразится с Уотфордом.

Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0

Гол: Мане, 42

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86) — Салах, Фирмино (Ориги, 86), Мане

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер (Траоре, 58), Невеш (Саисс, 58), Моутиньо, Винагре — Нету, Жота (Хименес, 72)

Предупреждение: Лаллана