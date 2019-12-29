Англия

"Горожане" забили дважды, а сами при этом не пропустили.

В 20-м туре Премьер-лиги Манчестер Сити встречался с крепким новичком элиты Шеффилд Юнайтед. "Клинки" держались больше тайма, но на 52-й минуте Серхио Агуэро забил гол, который стал тысячным для команд Пепа Гвардиолы в чемпионатах.

Позже Кевин Де Брюйне упрочнил преимущество хозяев – 2:0.

Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Ман Сити после 20 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице, отставая от Лестера на одно очко и на шесть опережая Челси.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82.

Ман Сити: Браво – Уокер, Фернандиньо, Эрик Гарсия, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Б. Силва (Гюндоган, 62) – Марез, Агуэро (Фоден, 81), Стерлинг (Габриэль Жезус, 88).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Эган, О'Коннелл – Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 59).

Предупреждения: Б. Силва – Стивенс.