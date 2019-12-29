Англия

Украинец лишь на два очка отстал от игрока матча Кевина Де Брюйне.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко в игре с Шеффилд Юнайтед набрал 32 очка по системе бонусных очков (СБО), согласно официальному сайту Премьер-лиги.

Это третий результат среди игроков двух команд. Больше набрали только Серхио Агуэро (33) и Кевин Де Брюйне (34).

СБО используется, чтобы определить, какие футболисты заработают дополнительные баллы в игре Fantasy от Премьер-лиги. Эти очки напрямую связаны с успешностью выступления футболиста: учитываются не только голы/ассисты/сухие матчи, но даже такие показатели, как отборы и подачи.

Статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7,5, как и Родри. Выше только у Рияда Мареза (8,1) и Кевина Де Брюйне (8,3).