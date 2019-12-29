Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.
Ливерпуль, Getty Images
29 декабря 2019, 23:58
В 20-м туре АПЛ Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон благодаря голу Садио Мане – 1:0.
Ливерпуль - Вулверхэмптон 1:0
Гол: Мане, 42
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана (Кейта, 67), Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 86) — Салах, Фирмино (Ориги, 86), Мане
Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер (Траоре, 58), Невеш (Саисс, 58), Моутиньо, Винагре — Нету, Жота (Хименес, 72)
Предупреждение: Лаллана