Хавбек Милана хотел бы вернуться в чемпионат Германии.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
30 декабря 2019, 07:59
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов Лестера. Об этом сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, руководство "лис" связывалось с боссами "россонери", чтобы обсудить возможность перехода турецкого хавбека.
Примечательным является тот факт, что Милан не будет препятствовать уходу Чалханоглу, если поступит выгодное предложение. Сам же футболист предпочитает вернуться в немецкую Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что в услугах Хакана Чалханоглу также заинтересована Рома.
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