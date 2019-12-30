Валлийский клуб начал переговоры с мерсисайдцами.
Риан Брюстер, Getty Images
30 декабря 2019, 12:59
Суонси проявляет интерес к нападающему Ливерпуля Риану Брюстеру, сообщает The Athletic.
"Лебеди" планируют укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать молодого форварда. Валлийский клуб уже обратился к мерсисайдцам с предложением по аренде 19-летнего игрока.
Брюстер присоединился к Ливерпулю в 2015 году из академии Челси. В текущем сезоне нападающий провел 2 поединка в футболке "красных".
Ранее сообщалось, что в аренде Брюстера также был заинтересован Кристал Пэлас.
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