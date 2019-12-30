Англия

Валлийский клуб начал переговоры с мерсисайдцами.

Суонси проявляет интерес к нападающему Ливерпуля Риану Брюстеру, сообщает The Athletic.

"Лебеди" планируют укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать молодого форварда. Валлийский клуб уже обратился к мерсисайдцам с предложением по аренде 19-летнего игрока.

Брюстер присоединился к Ливерпулю в 2015 году из академии Челси. В текущем сезоне нападающий провел 2 поединка в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что в аренде Брюстера также был заинтересован Кристал Пэлас.

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