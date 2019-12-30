Англия

Команда Юргена Клоппа идет к тому, чтобы побить невероятную серию легендарной команды Арсена Венгера.

Лондонский Арсенал под руководством Арсена Венгера в 2003-2004 годах провел впечатляющую серию из 49-ти поединков в рамках чемпионата Англии подряд, в которых они ни разу не проиграли своим соперникам.

На данный момент Ливерпуль несколько приблизился к этой серии, хотя все же до неё очень далеко. У команды Клоппа только 36 матчей в АПЛ подряд без поражений.

Тем не менее, если команда Юргена Клоппа сможет продолжить в том же духе и не проигрывать, то 49-й матч они проведут против Манчестер Сити — главного конкурента в борьбе за чемпионство.

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