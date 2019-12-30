Англия

Премьер-лига опубликовала первую часть подборки с лучшими голами десятилетия.

Английская Премьер-лига не осталась в стороне от подведения итогов десятилетия. Организация создала первую часть видео с лучшими голами, забитыми в турнире с 2010 по 2019 год включительно.

Среди прочих в подборку вошли гол Уэйна Руни через себя в ворота Манчестер Сити, а также мяч Мохаммеда Салаха Эвертону, за который египтянин получил приз Пушкаша в 2018 году.

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