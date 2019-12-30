Англия

Бернли вряд ли станет продлевать аренду хавбека у Челси.

Принадлежащий Челси полузащитник Дэнни Дринкуотер входит в сферу интересов Астон Виллы, утверждает Sky Sports.

Тренер "вилланов" Дин Смит видит в Дринкуотере хорошую замену для Джона Макгинна, который пропустит три месяца из-за перелома лодыжки.

В первой части сезона Дэнни играл в аренде в Бернли. "Бордовые" могут продлить его аренду из Челси, но вряд ли станут это делать, учитывая, что хавбек сыграл только 59 минут в одном матче Премьер-лиги.

В сентябре Дринкуотер пропустил несколько недель из-за травмы лодыжки, которую он получил в пьяной драке возле одного из ночных клубов Манчестера.