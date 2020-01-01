Англия

Football.ua анонсирует матч 21-го тура АПЛ между Брайтоном и Челси.

Наступил 2020-й год, но клубы Премьер-лиги не отдыхают, а наоборот, работают больше всех!

Брайтон – Челси

1 января, 14:30, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Все чемпионаты отдыхают, но это английская Премьер-лига! Здесь нет места для отдыха, особенно в декабре и на Новый год. Уже 1 января очередная проверка для подопечных Фрэнка Лампарда – выездная встреча против Брайтона.

В последних встречах коллектив Грэма Поттера смотрелся достаточно неплохо, даже несмотря на поражения Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэму.

Что касается подопечных Фрэнка Лампарда, то победа над Арсеналом в прошлом туре должна повысить настрой команде и придать уверенности. Другой вопрос, подтвердится ли это на деле?

В первом круге команды играли между собой и тогда победу на своем победу добыл Челси – 2:0.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,98, ничья – 3,75, а победа "чаек" – 3,80.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Искьердо, Марч – Джеймс, Лофтус-Чик

Под вопросом: … — Алонсо, Пулишич.

Интересные факты:

Челси выиграл последние пять матчей против Брайтона во всех турнирах.

"Синие" забивают как минимум два гола в последних пяти поединках против "чаек" во всех турнирах.