Football.ua анонсирует матч 21-го тура АПЛ между Брайтоном и Челси.
Брайтон – Челси, Getty Images
01 января 2020, 08:31
Наступил 2020-й год, но клубы Премьер-лиги не отдыхают, а наоборот, работают больше всех!
Брайтон – Челси
1 января, 14:30, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Все чемпионаты отдыхают, но это английская Премьер-лига! Здесь нет места для отдыха, особенно в декабре и на Новый год. Уже 1 января очередная проверка для подопечных Фрэнка Лампарда – выездная встреча против Брайтона.
В последних встречах коллектив Грэма Поттера смотрелся достаточно неплохо, даже несмотря на поражения Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэму.
Что касается подопечных Фрэнка Лампарда, то победа над Арсеналом в прошлом туре должна повысить настрой команде и придать уверенности. Другой вопрос, подтвердится ли это на деле?
В первом круге команды играли между собой и тогда победу на своем победу добыл Челси – 2:0.
По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,98, ничья – 3,75, а победа "чаек" – 3,80.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Искьердо, Марч – Джеймс, Лофтус-Чик
Под вопросом: … — Алонсо, Пулишич.
Интересные факты:
Челси выиграл последние пять матчей против Брайтона во всех турнирах.
"Синие" забивают как минимум два гола в последних пяти поединках против "чаек" во всех турнирах.
прогноз 1:2