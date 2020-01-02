Англия

Football.ua представляет анонс матча между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед.

Для "клинков" ожидается второй сложнейший поединок на выезде – на этот раз против Ливерпуля.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед

2 января, 22:00, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Закрывает 21-й тур английской Премьер-лиги поединок между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед. Можно сколько угодно говорить о везении, о не засчитанных голах в ворота "красных", но факт остается фактом – коллектив Юргена Клоппа проводит феноменальный сезон, в условиях жесткого графика.

После Клубного чемпионата мира Ливерпуль разгромил Лестер на выезде и минимально одолел Вулверхэмптон – и все это без пропущенных мячей в свои ворота.

Что касается Шеффилд Юнайтед, то и эта команда заслуживает на комплименты и, в особенности, главный тренер. "Клинки" расположились недалеко от зоны еврокубков, имеют надежную оборону и любому клубу не сладко играть против коллектива Криса Уайлдера.

В первом круге команды встречались между собой, и минимальную победу добыл Ливерпуль – 1:0.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи. Победа "красных" оценивается коэффициентом 1,28, ничья – 6,10, а победа "клинков" – 11,0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Окслейд-Чемберлен, Клайн, Матип, Фабиньо, Ловрен, Шакири — …

Под вопросом: Брюстер – Мур, Ландстрем.

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл последние 17 домашних матчей в Премьер-лиге.

"Красные" выигрывали и в тайме, и в матче в 11 из последних 12 домашних встреч в АПЛ.

Ливерпуль не пропускает в свои ворота в последних четырех матчах в чемпионате Англии.