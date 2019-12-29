Форвард Вулверхэмптону Педру Нету забил гол, который позже был отменен.
Гол Педру Нету был отменен, Getty Images
29 декабря 2019, 19:58
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимает Вулверхэмптон.
В компенсированное время к первому тайму голом отличился Педру Нету. Тем не менее, спустя две минуты после подсказки, Энтони Тейлор отменил взятие ворот. Как оказалось, 19-летний футболист находился в минимальном офсайде.
За последнее время в АПЛ участились такие случаи, а самый свежий пример – гол Теему Пукки в ворота Тоттенхэма, который был отменен, а "канарейки" вполне могли претендовать на победу в игре.
Если опираться на актуальные правила, то арбитр принял верное решение. Но нужно ли отменять такие голы, когда офсайд буквально миллиметровый?
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Вулверхэмптон.
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