В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимает Вулверхэмптон.

В компенсированное время к первому тайму голом отличился Педру Нету. Тем не менее, спустя две минуты после подсказки, Энтони Тейлор отменил взятие ворот. Как оказалось, 19-летний футболист находился в минимальном офсайде.

За последнее время в АПЛ участились такие случаи, а самый свежий пример – гол Теему Пукки в ворота Тоттенхэма, который был отменен, а "канарейки" вполне могли претендовать на победу в игре.

