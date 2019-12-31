Полузащитник Дерби Каунти Крыстян Белик подвел свою команду.
Момент фола, фото: Скриншот
31 декабря 2019, 01:01
В рамках 25-го тура Чемпионшипа Дерби на своем поле принимал Чарльтон.
На 16-й минуте игры "бараны" обрезались, а Крыстян Белик в надежде прервать контратаку соперника пошел в подкат. Затея не оправдала себя – Дерби остался в меньшинстве.
Видео удаления:
В конечном итоге, Дерби обыграл Чарльтон – 2:1.
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