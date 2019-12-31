Англия

Полузащитник Дерби Каунти Крыстян Белик подвел свою команду.

В рамках 25-го тура Чемпионшипа Дерби на своем поле принимал Чарльтон.

На 16-й минуте игры "бараны" обрезались, а Крыстян Белик в надежде прервать контратаку соперника пошел в подкат. Затея не оправдала себя – Дерби остался в меньшинстве.

Видео удаления:

В конечном итоге, Дерби обыграл Чарльтон – 2:1.

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