Англия

Форвард Лестера поделился эмоциями после первой половины сезона.

Нападающий Лестера Келечи Ихеаначо не часто появляется в стартовом составе своей команды в текущем сезоне, однако в матче 20-го тура АПЛ против Вест Хэма (2:1) он стал автором гола.

Нигериец рад предоставленной возможности и счастлив, что "лисы" завершили 2019 год на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Счастливы завершить год на второй позиции в чемпионате Англии. Мы очень усердно работали на тренировках. Я думаю, что весь состав, несмотря на количество игровой практики, действительно как семья".

"Мы команда, работающая вместе на тренировках, поэтому не важно, кто сегодня вышел в старте, а кто вчера. Мы вправду хорошая команда и хорошая семья", — сказал Ихеаначо в интервью официальному сайту Лестера.

В текущем сезоне Келечи Ихеаначо провел за Лестер шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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