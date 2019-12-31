Премьер-лига опубликовала вторую часть подборки с лучшими голами десятилетия.
Goals of the decade, фото: Youtube
31 декабря 2019, 19:35
АПЛ проводит итоги десятилетия и опубликовала вторую часть лучших голов, которые были забиты с 2010 по 2019 год включительно.
Видео:
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В список вошли такие голы, как "соло" Сон Хын Мина против Бернли, штрафной в исполнении Димитри Пайета против Кристал Пэлас, красочный выстрел Кевина де Брюйне против Ньюкасла и многое другое.
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