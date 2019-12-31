Форвард Эвертона Мойзе Кин продолжит выступать за нынешнюю команду.
МОЙЗЕ КИН, GETTY IMAGES
31 декабря 2019, 21:58
Мойзе Кин не покинет Эвертон во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола в интервью La Repubblica.
"Эвертон доволен Мойзе. Они понимают, что ему нужно время для адаптации. Серии А недостаточно хорошо подготовила Кина к техническому и физическому уровню АПЛ".
"У меня есть множество предложений, но Эвертон не собирается продавать или отправлять его в аренду", — сказал Мино Райола.
В текущем сезоне Кин провел 15 матчей в АПЛ и отличился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что за Кина намерены побороться Милан и Рома.
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