Англия

Форвард Эвертона Мойзе Кин продолжит выступать за нынешнюю команду.

Мойзе Кин не покинет Эвертон во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола в интервью La Repubblica.

"Эвертон доволен Мойзе. Они понимают, что ему нужно время для адаптации. Серии А недостаточно хорошо подготовила Кина к техническому и физическому уровню АПЛ".

"У меня есть множество предложений, но Эвертон не собирается продавать или отправлять его в аренду", — сказал Мино Райола.

В текущем сезоне Кин провел 15 матчей в АПЛ и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что за Кина намерены побороться Милан и Рома.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.