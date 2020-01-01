Англия

Однако Даниэль Фарке уверяет, что команда сделает все, чтобы это чудо случилось.

Норвич занимает последнее место в Премьер-лиге, набрав только 13 очков в 20 матчах. Принято считать, что для выживания в АПЛ нужно набрать 40 очков, а "канарейки" с таким графиком могут рассчитывать только на 25.

"С такими цифрами после 20 туров – давайте будем честны, это будет чудо, если Норвич не вылетит из Премьер-лиги", — цитирует Фарке ВВС.

"Но есть одна вещь – это отношение к делу и дух моих ребят, не надо это недооценивать. Мы готовимся к каждой игре, чтобы набрать какие-то очки. А 20-е место – мы были главными фаворитами на него перед началом сезона".

Занявший второе после Норвича место в Чемпионшипе в прошлом сезоне Шеффилд Юнайтед идет на восьмом месте в Премьер-лиге с 29 очками, а вышедшая через плей-офф Астон Вилла также находится в зоне вылета с 18 пунктами.

Сегодня Норвич постарается набрать очки в матче против Кристал Пэлас. Игра начнется в 19:30.