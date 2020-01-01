Англия

Рахим набрал 46 очков во всех клубных турнирах в прошлом году.

Вингер Манчестер Сити в 2019 году отметился 35 голами и 11 ассистами во всех турнирах за Манчестер Сити. Это наилучший показатель среди всех футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, сообщает Opta.

Еще трое игроков набрали по 40 очков – форвард Ман Сити Серхио Агуэро, вингер Ливерпуля Садио Мане и нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес.

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