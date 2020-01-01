Англия

Нападающий удостоился почетной награды по итогам минувшего месяца.

Маркуса Рашфорда признали лучшим игроком Манчестер Юнайтед в декабре, о чем сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.

В минувшем месяце английский нападающий провел восемь матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Примечательно, что Маркус Рашфорд также был признан лучшим игроком месяца по итогам ноября.

Напомним, что Рашфорд вовлечен в 16 голов своей команды — больше, чем Роналду, Гризманн и Мбаппе.