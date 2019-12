В матче 20-го тура английской Премьер-лиги против Бернли Маркус Рашфорд отличился забитым голом.

22-летний футболист в текущем сезоне был вовлечен в 16 голов своей команды (12 мячей и 4 ассиста).

Таким образом, Рашфорд обошел по результативности таких футболистов, как Садио Мане (15), Килиан Мбаппе (15), Пьер-Эмерик Обамеянг (13), Харри Кейн (13), Криштиану Роналду (11), Антуан Гризманн (11) и Роберто Фирмино (10).

Marcus Rashford has been directly involved in more league goals in 19/20 (16) than:



🇸🇳 Mané (15)

🇫🇷 Mbappé (15)

🇬🇦 Aubameyang (13)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane (13)

🇵🇹 Ronaldo (11)

🇫🇷 Griezmann (11)

🇧🇷 Firmino (10)



Underrated. 🙌 pic.twitter.com/qHinhENPn1