Форвард МЮ Маркус Рашфорд опередил ведущих футболистов из различных лиг.
Маркус Рашфорд, Getty Images
29 декабря 2019, 01:35
В матче 20-го тура английской Премьер-лиги против Бернли Маркус Рашфорд отличился забитым голом.
22-летний футболист в текущем сезоне был вовлечен в 16 голов своей команды (12 мячей и 4 ассиста).
Таким образом, Рашфорд обошел по результативности таких футболистов, как Садио Мане (15), Килиан Мбаппе (15), Пьер-Эмерик Обамеянг (13), Харри Кейн (13), Криштиану Роналду (11), Антуан Гризманн (11) и Роберто Фирмино (10).
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бернли – Манчестер Юнайтед.
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