Англия

Подопечные Моуриньо капитулировали перед "святыми".

Тоттенхэм в 21 туре пожаловал в гости к Саутгемптону. "Святые" открыли счет на исходе трети тайма усилиями Ингза.

У команды Жозе Моуриньо было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, но команды больше забитыми голами не отметились.

Саутгемптон — Тоттенхэм 1:0

Гол: Ингз, 17

Саутгемптон: Макарти — Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Ромеу, 90), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58) — Редмонд, Ингз (Обафеми, 76)

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Сессеньон — Сиссоко, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Эриксен — Алли, Лукас — Кейн (Ламела, 75)

Предупреждения: Дженепо, Беднарек, Уорд-Прауз — Ло Чельсо, Сиссоко, Орье, Эриксен