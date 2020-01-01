Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Челси упустил победу в выездном матче против Брайтона. "Чайки" отыгрались благодаря отличному удару через себя от Джаханбакша.

Заключительные минуты выдались довольно интенсивными и насыщенными, но команды так и не смогли изменить счет.

Обзор матча:

Брайтон — Челси 1:1

Голы: Джаханбахш, 84 — Аспиликуэта, 10.

Брайтон: Райан — Монтойя, Вебстер, Данк, Берн (Бернардо, 22) — Альсате, Преппер, Биссума (Коннолли, 46) — Муй (Джаханбахш, 68) — Троссард, Мопе.

Челси: Кепа — Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо — Виллиан, Маунт (Ковачич, 73), Пулишич (Хадсон-Одои, 66) — Абрахам.

Предупреждения: Данк, Мопе — Зума, Ковачич, Джеймс.