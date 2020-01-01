Англия

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о травме Танги Ндомбеле.

В рамках 21-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Тоттенхэм. На 25-й минуте игры вместо Танги Ндомбеле на поле вышел Джовани Ло Чельсо.

"Ндомбеле? Не знаю. Вероятно, это его десятая травма в сезоне. Повреждения мешают ему играть стабильно. У нас было три дня между играми, Танги снова выбыл".

"Кейн? Он играет регулярно, каждую минуту. Травма серьезная или нет, он точно выбыл на какое-то время", — приводит слова Жозе Моуриньо BBC.

Тоттенхэм занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 пунктов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.