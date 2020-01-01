Англия

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали три очка в непростом матче.

Манчестер Сити в 21 туре чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон. Хосеп Гвардиола выставил довольно ротированный состав, а Александр Зинченко и вовсе не попал в заявку команды. С первых минут соперники не торопились взвинчивать темп, понимаю довольно высокую цену ошибки, но территориальное преимущество было на стороне "горожан".

Тем не менее, первый стоящий момент был в распоряжении команды Анчелотти — Браво пришлось показать реакцию, чтобы парировать удар противника под перекладину. После этого Манчестер Сити несколько активнее пошел вперед и даже смог забить гол — Фоден замкнул дальнюю штангу после прострела Канселу, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Подопечные Гвардиолы продолжали нагнетать обстановку около чужой штрафной площади, а Пикфорду приходилось трудиться, чтобы спасать команду от неприятностей. Англичанин здорово отразил удар Марез из неплохой позиции. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив самое интересное на второй тайм.

Хозяева в хорошем темпе начали вторую половину игры и буквально сразу Пикфорду пришлось показать свое мастерство, чтобы парировать удар Жезуса, однако несколько позже Джордан был бессилен. Жезус получил мяч около штрафной, качнул защитника и поразил дальний верхний угол. Пикфорд коснулся мяча лишь кончиками пальцев.

Манчестер Сити почуял запах крови и побежал забивать еще - второй голов на свой счет записал все тот же Жезус, прошив ближний угол ворот после передачи Мареза. Карло Анчелотти внес коррективы в игру команды, поменял схему — "ириски" стали выглядеть намного острее и агрессивнее. Прессинг гостей доставлял противнику трудности.

В одном из моментов Браво неудачно отыграл в центр, начав атаку соперника, а Ришарлисон подставил ногу после прострела Уолкотта в завершающей стадии. После этого обе команды имели моменты, чтобы счет изменить, но мяч так ни разу и не оказался в сетке ворот. Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал трудную победу "горожан".

Манчестер Сити — Эвертон 2:1

Голы: Жезус, 51, 58 — Ришарлисон, 71

Манчестер Сити: Браво — Канселу, Гарсия, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри — Марез (Стерлинг, 90+2), Де Брюйне, Фоден (Д. Силва, 83) — Жезус

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Уолкотт, 59), Холгейт, Мина — Сидибе, Сигурдссон (Мойзе Кин, 66), Дэвис, Делф, Динь — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Мина, Делф, Дэвис, Калверт-Льюин