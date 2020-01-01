Англия

Завершились матчи 21-го тура английской Премьер-лиги.

Дэвид Мойес вернулся в Вест Хэм и начал с уверенной победы над Борнмутом, а Норвич в концовке встречи упустил победу над "стекольщиками".

Вест Хэм – Борнмут 4:0

Голы: Нобл, 17, 35 (с пенальти), Алле, 25, Андерсон, 66

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс (Масуаку, 83), Райс, Нобл, Форналс – Андерсон (Лансини, 68) – Алле

Борнмут: Рамсдейл – Фрэнсис, С.Кук, Мефам, Рико (Станислас, 46) – Л.Кук, Лерма, Гослинг (Симпсон, 68) – Х. Уилсон (Фрейзер, 46), К. Уилсон, Соланке

Предупреждения: Кресвелл – Рико, Л.Кук.

Норвич – Кристал Пэлас 1:1

Голы: Кантвелл, 4 – Уикхэм

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Бирам – Вранчич, Теттей (Айда, 90+2) – Бэундиа, Маклин, Кантвелл (Эрнандес, 78) – Пукки (Стиперманн, 82)

Кристал Пэлас: Гуаита – Келли (Пьеррик, 83), Томкинс, Сахо (Куяте, 46), Ридевалд – Маккарти, Миливоевич, Макартур, Майер (Уикхэм, 60), Заа – Айю

Предупреждения: Циммерманн, Ааронс, Хэнли, Стиперманн, Теттей - …

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