Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер сообщил, что Поль Погба выбыл на неопределенный срок.
ПОЛЬ ПОГБА, GETTY IMAGES
01 января 2020, 21:58
Поль Погба пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Оле-Гуннар Солскьяер в интервью клубному телеканалу.
"Погба? У него травма, он чувствует некоторый дискомфорт в своей лодыжке. Он выбыл на несколько недель", — рассказал норвежский специалист.
В текущем сезоне Погба провел 7 матчей в АПЛ: на его счету две результативные передачи.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Арсенал – МЮ, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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