Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер сообщил, что Поль Погба выбыл на неопределенный срок.

Поль Погба пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Оле-Гуннар Солскьяер в интервью клубному телеканалу.

"Погба? У него травма, он чувствует некоторый дискомфорт в своей лодыжке. Он выбыл на несколько недель", — рассказал норвежский специалист.

В текущем сезоне Погба провел 7 матчей в АПЛ: на его счету две результативные передачи.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Арсенал – МЮ, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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