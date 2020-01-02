Артета: У Арсенала были моменты, чтобы снять вопросы о победителе

Англия

Главный тренер "канониров" доволен победой команды над Манчестер Юнайтед.

Микель Артета добыл свою первую победу во главе Арсенала, обыграв Манчестер Юнайтед 2:0.

"В первом тайме мы играли намного лучше, чем во втором. Все, что мы запланировали, сработало действительно хорошо. У нас были моменты, чтобы заблаговременно снять вопросы о победителе", — цитирует Артету Goal.

"Физически мы подсели во втором тайме, но самоотдача и желание были потрясающими. Я очень доволен тем, что команда сейчас делает".

Арсенал занимает десятое место в турнирной таблице, отставая на девять очков от идущего четвертым Челси. Следующий матч "канониры" сыграют 6 января против Лидса в Кубке Лиги.