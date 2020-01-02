Англия

Защитник Барселоны Самуэль Умтити накануне наблюдал за матчем АПЛ с трибуны Эмирейтс Стэдиум.

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Арсенал дома принимал Манчестер Юнайтед и одержал победу над соперником.

На трибунах за происходящим наблюдал центральный защитник Барселоны Самуэль Умтити, который сам об этом сообщил, выложив фото в Instagram.

За последний год Умтити очень часто был травмирован и потерял место в стартовом составе Барселоны, что может привести к его трансферу в другой клуб. Еще в сентябре сообщалось о готовности каталонцев расстаться с игроком.

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