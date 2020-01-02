Полузащитник Манчестер Сити отправился в Мидлсбро

Англия

Атакующий хавбек "горожан" Патрик Робертс продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Патрик Робертс отправился в Мидлсбро, сообщил официальный сайт "речников".

22-летний футболист будет выступать за Боро до конца сезона.

Отметим, что первую половину сезона англичанин провел в Норвиче, где отыграл пять матчей и отличился одним голом.

Права на Робертса по-прежнему принадлежат Манчестер Сити.

Напомним, что Патрик перебрался в состав "горожан" летом 2015 года из Фулхэма.