Полузащитник Манчестер Сити отправился в Мидлсбро

Атакующий хавбек "горожан" Патрик Робертс продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Патрик Робертс, ФК Мидлсбро
02 января 2020, 20:58
Патрик Робертс отправился в Мидлсбро, сообщил официальный сайт "речников".
22-летний футболист будет выступать за Боро до конца сезона.
Отметим, что первую половину сезона англичанин провел в Норвиче, где отыграл пять матчей и отличился одним голом.
Права на Робертса по-прежнему принадлежат Манчестер Сити.
Напомним, что Патрик перебрался в состав "горожан" летом 2015 года из Фулхэма.
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