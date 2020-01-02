Англия

Игровой час разделил между собой очередные голы Мохаммеда Салаха и Садио Мане в Английской Премьер-лиге (2:0).

Выездной поединок дерзкого новичка, стремящегося покорить единственную позицию в турнирной таблице, которая дает право принять участие на групповом этапе Лиги Европы, против главного претендента на победу в Английской Премьер-лиге в этом сезоне — такая сочная вывеска была у последнего поединка в рамках двадцать первого тура регулярного первенства на Британских островах. И если о Ливерпуле Юргена Клоппа говорить особо и нечего, то к Шеффилд Юнайтед стоило бы дополнительно присмотреться.

В целом, не так уж и много команд пострадали во время пресловутого boxing day. "Красные" стали единственной командой, которая показала 100% результат, в то время как Шеффилд Юнайтед сумел набрать четыре очка в столь плотный период. Забавный момент — ближе всего к Ливерпулю по результату оказался Уотфорд, который неожиданно начал свое продвижение со дна турнирной таблицы. Помимо прочего, не забываем и о титуле Клубного чемпиона мира, который коллектив Клоппа сумел добыть в середине декабря. До феноменального показателя Арсенала образца сезона 2003/04 годов еще очень далеко, тут уже как в древней китайской поговорке про путь в тысячу ли, и с чего ему стоит начинаться.

С другой стороны, на лицо были персональные амбиции "клинков". Шеффилд Юнайтед необходимо было обыграть непростого соперника для вытеснения Манчестер Юнайтед с пятой строчки турнирной таблицы. Однако, на фоне неудачи в игре против Манчестер Сити (0:2), перспектива достичь данный результат для подопечных Криса Уайлдера выглядела достаточно туманно.

Первая неожиданность в поединке подоспела незадолго до стартового свистка. Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта, по предварительным данным, должен был выйти в стартовом составе, однако получил повреждение паха непосредственно на предматчевой разминке. В итоге, гвинеец не попал даже в число футболистов на скамейке запасных, а его место на футбольном поле в срочном порядке было передано Джеймсу Милнеру.

С изначальной диспозицией команд определились — можно переходить непосредственно к событиям на футбольном поле. И тут не без неожиданностей. Уже с первой попытки сумел отличиться голом Мохаммед Салах. Причем, в ситуации с голевой атакой Ливерпуля ситуация крайне удачно сложилась для подопечных Клоппа. Чего стоит только падение на газон Болдока в моменте с длинной передачей Ван Дейка со своей половины поля. После этого, перед Робертсоном открывалось все пространство у левого угла чужой штрафной, которым Эндрю не особо спешил распоряжаться, быстро переадресовав мяч в центральную зону на Салаха, который с первого касания сумел прошить пространство между ног голкипера Дина Хендерсона.

И третий эпизод любопытный эпизод в не самом богатом на моменты первом тайме: общее количество фолов. Совсем не "английские" два нарушения правил, по одному с каждой стороны, составляли общую картину стартовых 45-и минут, в которой отчетливо преобладали красные цвета. Голкипер Хендерсон, как минимум, еще пару раз серьезно спас свои ворота, отразив удар от Салах под перекладину, которым Мохаммед завершал мягкую подачу с правого фланга от Трента — правый защитник тоже хотел голевой пас в свой актив. И уже после этого, египтянин упустил еще один момент для забитого мяча, не сумев переиграть стража ворот соперников ударом сходу после скидки головой от Мане на левый фланг чужой штрафной.

71% владения мячом по состоянию на момент перерыва в пользу "красных", который вырастет до общих 75% под занавес поединка — против такого контроля что-то сделать было проблематично. Однако "клинки" нашли свой шанс. За четыре минуты до конца основного времени Макберни крайне неудачно завершил прострел с левого фланга от Стивенса, отправив мяч точно в руки Алиссону.

Но даже если бы Шеффилд Юнайтед провел гол в этой ситуации, напротив Ливерпуля на табло уже горела цифра "2". Это Робертсон удачно отправил в контратаку Мане и Салаха, а африканская связка спокойно разобралась с небольшой успевшей вернуться в оборону группой защитников. Мохаммед с протяжкой запустил Садио на свидание с голкипером, однако Мане лишь со второй попытки сумел пробить Хендерсона-голкипера.

Вопросов было немного, а после второго гола их и вовсе не осталось. Ливерпуль спокойно победил, а от дубля Салаха в одном из эпизодов отделил левый каркас чужих ворот, который принял на себя удачную подкрутку при подаче с правого фланга.

В следующем туре Английской Премьер-лиги Ливерпулю предстоит непростой выездной поединок против лондонского Тоттенхэма, а Шеффилд Юнайтед на своем поле будет принимать другую команду из столицы Великобритании — Вест Хэм.

Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Салах, 4, Мане, 64

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 89) — Милнер, Дж. Хендерсон, Вейналдум — Салах (Эллиот, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 78).



Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон — Башем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 79), Флек, Стивенс — Макголдрик (Макберни, 65), Муссе (Шарп, 64).