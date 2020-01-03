Англия

Аренда нападающего Николы Калинича в Рому может быть прервана.

Ньюкасл рассматривает кандидатуру Николы Калинича для усиления своей атаки — сообщает Corriere dello Sport.

Арендованный Ромой у Атлетико до конца сезона с правом выкупа хорват практически не имеет игровой практики в команде Паулу Фонсеки, поэтому сам хочет в январе сменить "прописку".

Экс-форвард сборной Хорватии (42 матча, 15 голов) выступал за Хайдук (79 матчей во всех турнирах, 44 гола), Истру (13, 3), Шибеник (8, 3), Блэкберн (53, 13), Днепр (125, 49), Фиорентину (84, 33), Милан (41, 6), Атлетико (24, 4) и Рому (5, 0).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.