Англия

Экс-игрок сборной Англии Джек Родвелл продолжит карьеру в Шеффилд Юнайтед.

Джек Родвелл, оставшийся без клуба летом, до конца сезона будет выступать за Шеффилд Юнайтед — подтвердил официальный Твиттер "клинков".

28-летний Родвелл в последнее время тренировался с Шеффилд Юнайтед и убедил руководство команды, что он может быть полезен. Если выступления Джека устроит клуб, то контракт с ним будет автоматически продлен еще на один сезон.

Дебютировать новобранец команды сможет в матче Кубка Англии против представителя пятого Дивизиона — Филда, который состоится 5 января.

Родвелл ранее выступал за Эвертон (109 матчей во всех турнирах, 8 голов), Манчестер Сити (25, 2), Сандерленд (76, 7), Блэкберн (22, 1) и провел 3 матча за национальную сборную Англии.

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