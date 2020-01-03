Англия

Наставник Борнмута высказался планах клуба на это трансферное окно.

Нидерландского защитника Натана Аке в последнее время связывали с возможным переходом в лондонский Арсенал, Манчестер Сити или лондонский Челси, однако главный тренер Борнмута Эдди Хау пока опроверг эти слухи.

"Никаких предложений по Аке не получали. Он успешно восстанавливается после травмы. Позже мы увидим, когда он снова наберет хорошую форму. Самое главное для нас — чтобы все травмированные игроки восстановились".

"Если мы сможем кого-нибудь подписать, то это будет отлично. Пока я не могу дать точный ответ, стоит ли ждать от нас трансферов. Это будет зависеть от сроков возвращения травмированных футболистов", — приводит слова Эдди Хау Sky Sports.

В текущем сезоне Натан Аке сыграл 16 поединков в АПЛ, в которых забил один гол, отдал одну результативную передачу и заработал одно предупреждение.

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