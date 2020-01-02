Лондонский клуб находится в поисках центрального защитника.
Натан Аке, Getty Images
02 января 2020, 19:24
Арсенал продолжает поиски центрального защитника, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в сфере интересов "канониров" центрбек РБ Лейпцига Дайо Упамекано, Натан Аке из Борнмута и Даниэль Ругани из Ювентуса.
Ситуацию усугубило то, что Калум Чеймберс выбыл на шесть-девять месяцев из-за травмы крестообразных связок левого колена.
Ранее сообщалось, что Лестер лидирует в борьбе за Ругани.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.