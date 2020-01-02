Англия

Лондонский клуб находится в поисках центрального защитника.

Арсенал продолжает поиски центрального защитника, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в сфере интересов "канониров" центрбек РБ Лейпцига Дайо Упамекано, Натан Аке из Борнмута и Даниэль Ругани из Ювентуса.

Ситуацию усугубило то, что Калум Чеймберс выбыл на шесть-девять месяцев из-за травмы крестообразных связок левого колена.

Ранее сообщалось, что Лестер лидирует в борьбе за Ругани.

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