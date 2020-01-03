Англия

Полузащитник Херби Кейн отправился в аренду до конца сезона в Халл Сити.

Официальный сайт Халл Сити сообщил, что клуб взял в аренду до конца сезона хавбека Ливерпуля Херби Кейна.

21-летний центральный полузащитник в нынешнем сезоне выступал за команду "красных" до 23 лет, проведя восемь матчей в Премьер-лиге 2.

Также он дважды выходил на поле в составе первой команды клуба в матчах Кубка Лиги. Он провел полный матч против Астон Виллы, когда основная команда уехала на клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне выступал на правах аренды в Донкастере, где в49 матчах забил семь голов и отдал десять ассистов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.