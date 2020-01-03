Англия

Полузащитник Джек Родвелл подписал контракт с Шеффилдом.

Официальный сайт Шеффилд Юнайтед сообщил, что клуб подписал полноценный контракт с экс-игроком сборной Англии Джеком Родвеллом.

Соглашение с футболистом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

"Я абсолютно в восторге. Я тренировался здесь последние несколько недель, и все игроки, а также персонал были великолепны", — заявил сам игрок.

Дебютировать новичок сможет в матче Кубка Англии против Филда, который представляет пятый дивизион страны. Матч состоится 5 января.

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