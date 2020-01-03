Англия

Английская Премьер-лига опубликовала список футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока декабря.

По завершению 2019 года АПЛ определилась с восьмеркой игроков, которые проявили себя лучше других и будут претендовать на звание лучшего игрока декабря.

В список попали следующие футболисты:

- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

- Эмилиано Буэндиа (Норвич)

- Доминик Кальверт-Льюин (Эвертон)

- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

- Бен Фостер (Уотфорд)

- Дэнни Ингз (Саутгемптон)

- Адама Траоре (Вулверхэмптон)

- Джейми Варди (Лестер)

Отметим, что Варди признавался лучшим игроком АПЛ в октябре. Также приз лучшего игрока месяца в этом сезоне доставался Садио Мане (ноябрь), Пьеру-Эмерику Обамеянгу (сентябрь) и Тьемму Пукки (август).

Свой голос можно отдать на сайте АПЛ.