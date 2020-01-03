Английская Премьер-лига опубликовала список футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока декабря.
Трент Александер-Арнольд, getty images
03 января 2020, 15:46
По завершению 2019 года АПЛ определилась с восьмеркой игроков, которые проявили себя лучше других и будут претендовать на звание лучшего игрока декабря.
В список попали следующие футболисты:
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- Эмилиано Буэндиа (Норвич)
- Доминик Кальверт-Льюин (Эвертон)
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- Бен Фостер (Уотфорд)
- Дэнни Ингз (Саутгемптон)
- Адама Траоре (Вулверхэмптон)
- Джейми Варди (Лестер)
Отметим, что Варди признавался лучшим игроком АПЛ в октябре. Также приз лучшего игрока месяца в этом сезоне доставался Садио Мане (ноябрь), Пьеру-Эмерику Обамеянгу (сентябрь) и Тьемму Пукки (август).
Свой голос можно отдать на сайте АПЛ.