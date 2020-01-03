Англия

Три наставника поборются за звание лучшего главного тренера месяца в АПЛ.

Официальный сайт английской Премьер-лиги определил тройку главных тренеров, один из которых получит награду лучшему в последнем месяце 2019 года.

Претендентов на награду трое:

- Юрген Клопп (Ливерпуль) — на счету которого пять побед в пяти матчах. При этом его команда забила 15 мячей и пропустила только два. Немецкий специалист выигрывал эту награду в августе, сентябре и ноябре.

- Найджел Пирсон (Уотфорд) — приступил к работе только в декабре и в четырех матчах успел дважды победить и один раз сыграть вничью. Уотфорд забил шесть и пропустил три мяча.

- Оле-Гуннар Солскьяер (МЮ) — со своей командой провел сразу семь матчей в декабре. Четыре из них выиграл, два проиграл и еще один свел вничью. Самым значимым событием стали победы в матчах против Тоттенхэма и Ман Сити.

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте АПЛ.