Англия

Подопечные Юргена Клоппа повторили достижение "горожан" двухгодичной давности.

Ливерпуль после победы над Шеффилд Юнайтед набрал 58 очков в 20 встречах в этом сезоне.

Никто в АПЛ никогда не набирал больше баллов за такой же период, сообщает Opta. Однако до мерсисайдцев аналогичный показатель был у Манчестер Сити (в сезоне 2017/2018).

"Горожане" тогда набрали 100 очков по итогам розыгрыша турнира, обойдя Манчестер Юнайтед, которому досталась вторая позиция, на 19 пунктов.

Напомним, что Ливерпуль не проигрывает в английской Премьер-лиге целый год.