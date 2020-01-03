Англия

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле обыграли Шеффилд Юнайтед (2:0).

В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимал Шеффилд Юнайтед. Коллектив Юргена Клоппа одолел подопечных Криса Уайлдера.

Таким образом, "красные" не проигрывают в чемпионате Англии ровно год. Последнее поражение случилось 3 января 2019 года – тогда Ливерпуль на Этихад проиграл Манчестер Сити (1:2).

С того времени мерсисайдский коллектив выиграл 32 поединка и 5 раз сыграл вничью.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

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